Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai: Trailer präsentiert Kämpfe und mehr

Die legendäre Anime und Manga Adaption Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai kommt ebenfalls für Xbox und PC.

In der neuesten Adaption des berühmten Franchises aus Japan, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, werdet ihr ein weiteres Abenteuer in der Welt von Dragon Quest erleben können.

Das Action-Rollenspiel wird sich in der Story dicht an der Vorlage des Mangas und Animes bewegen und euch so in die Welt von Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai eintauchen lassen. Der neue Gameplay-Trailer stimmt euch auf die bevorstehende Veröffentlichung ein und zeigt mit reichlich Action beladenen Szenen aus dem Spiel.

Als der kleine Junge Dai träumt ihr davon, auch einmal ein legendärer Held zu werden. Doch früher, als euch eigentlich lieb war, erhaltet ihr die Chance dazu. Die dunklen Mächte halten Einzug und überfallen euren Heimatort. Der dunkle Lord will mit Gewalt die Herrschaft über die Welt an sich reißen, was ihr euch nicht einfach so gefallen lasst.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai ist ab dem 28. September für Xbox Series X, PC (Steam), PlayStation 4 und 5 sowie Nintendo Switch verfügbar.

Als Vorbesteller erhaltet ihr Zugang zu einem Kleidungs-Set für Dai, die Kleidung des legendären Lichtbringers. Ebenso erhaltet ihr Des Lichtbringers Hauslehrer: Einer Bunderinnerung, die Bonus-EP bietet.

Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten Zugang zu folgenden Sets:

Popp: Kleidung des legendären Magiers

Maam: Kleidung des legendären Kampfmönchs (Kriegerpriesterin)

Maam: Kleidung des legendären Kampfkünstlers (Kampfkünstlerin)

Hyunckel: Kleidung des legendären Schwertkämpfers (Dunkler Schwertpanzer)

Hyunckel: Kleidung des legendären Kriegers (Dunkler Speerpanzer)

Eine Vorbestellung im Microsoft Store ist bereits möglich: