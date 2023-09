Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai: Zwei Spielmodi im Detail vorgestellt

Zwei Modi für Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai wurden im Detail vorgestellt.

Heute veröffentlichte Square Enix neue Details zu zwei spannenden Modi – dem „Tempel der Erinnerung“ und dem „Herausforderungsmodus“ – die die Fähigkeiten und Fertigkeiten von DRAGON QUEST-Fans und -Spielern im kommenden Action-Rollenspiel Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai testen werden.

Tempel der Erinnerung

Betretet den „Tempel der Erinnerung“, ein einzigartiges Dungeon-Erlebnis, in dem die Spieler Kämpfe bestreiten, die mit jedem besuchten Raum schwieriger werden, und eine Vielzahl von Belohnungen erhalten, sobald der Sieg errungen wurde.

Der „Tempel der Erinnerung“ ist ein spezieller Dungeon, in dem sich die Monster und versteckten Fallen bei jedem Durchspielen ändern und eine zunehmend herausfordernde Kampferfahrung für diejenigen bieten, die bereit sind, alles zu riskieren.

Der Modus wird durch das Fortschreiten im Story-Modus freigeschaltet. Dort treffen die Spieler auf den Hüter der Erinnerungen, der sie damit beauftragt, in die Tiefen zu reisen. Aber Achtung: Jedes Mal, wenn ein Dai den „Tempel der Erinnerung“ betritt, beginnt der Schwierigkeitsgrad auf Stufe 1 und der Spieler kann nur die Gruppenmitglieder und Bond-Memories mitnehmen, die er bisher im Story-Modus gesammelt hat.

Im „Tempel der Erinnerung“ werden die Spieler:

Stärkung der Gruppenfähigkeiten, Zauber und Bindungstipps: Stellt euch einer Vielzahl einzigartiger Herausforderungen und besucht den Tempel zwischen den Spielen des Story-Modus, um eure Gruppe zu stärken und immer schwierigere Begegnungen zu erleben!

Stellt euch einer Vielzahl einzigartiger Herausforderungen und besucht den Tempel zwischen den Spielen des Story-Modus, um eure Gruppe zu stärken und immer schwierigere Begegnungen zu erleben! Überwindet eine Vielzahl von „Fallen“: Jeder Raum des Tempels bietet eine Vielzahl von „Fallen“, die den Spieler herausfordern. „Fallen“ werden manchmal während Kämpfen mit Monstern ausgelöst. Zahlreiche „Fallen“, darunter eine, die Flammen ausstößt und Dai und seiner Gruppe einigen Schaden zufügt, versperren den Weg!

Jeder Raum des Tempels bietet eine Vielzahl von „Fallen“, die den Spieler herausfordern. „Fallen“ werden manchmal während Kämpfen mit Monstern ausgelöst. Zahlreiche „Fallen“, darunter eine, die Flammen ausstößt und Dai und seiner Gruppe einigen Schaden zufügt, versperren den Weg! Kämpft gegen Horden von Monstern und mächtigen Feinden: Zusätzlich zu den Kämpfen gegen Horden von Monstern können die Spieler auf mächtige Versionen von Feinden treffen, die im Story-Modus bekämpft wurden!

Zusätzlich zu den Kämpfen gegen Horden von Monstern können die Spieler auf mächtige Versionen von Feinden treffen, die im Story-Modus bekämpft wurden! Riskiert alles und dringt tiefer in den Tempel ein: Sobald eine bestimmte Anzahl von Räumen erobert wurde, können die Spieler sich entscheiden, weiter zu erforschen oder die bis dahin erhaltenen Belohnungen einzufordern. Aber Vorsicht! Wenn sie besiegt werden, sind alle Belohnungen verloren.

Herausforderungsmodus

Nachdem der Spieler den kompletten Story-Modus abgeschlossen hat, schaltet er außerdem den „Herausforderungsmodus“ frei. Der „Herausforderungsmodus“ bietet den Spielern noch stärkere Gegner aus dem Story-Modus zum Kämpfen. Dieser Modus stellt die Fähigkeiten des Spielers auf eine harte Probe. Bereitet euch darauf vor, neu abgemischte Versionen von Kämpfen aus dem Story-Modus zu erleben, wenn Dai und seine Mitjünger von Avan gegen stärkere Versionen der Sechs Legionskommandeure des Dunklen Lords und mehr kämpfen.

Erlebt das Abenteuer von Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai in einem der beiden Modi, wenn das Spiel am 28. September auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam und den Microsoft Store erscheint.