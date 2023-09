Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Version laut Leaks in Arbeit

Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Eine Version von Red Dead Redemption 2 ist offenbar für Xbox Series X/S in Arbeit, laut den veröffentlichten Unterlagen von Microsoft.

Im Zuge der jüngsten Leaks geraten immer mehr Neuigkeiten an die Öffentlichkeit, nicht nur zu Microsofts geplantem Spiele-Portfolio für die aktuelle Generation, sondern auch Red Dead Redemption 2.

Neben unzähligen Neuveröffentlichungen sowie Kooperationen kommen bereits bekannte Franchises mit eigenen Current-Gen-Versionen in den Unterlagen namentlich vor.

Rockstars Western-Oper erhält, laut den versehentlich veröffentlichten Dokumenten von Microsoft, offenbar ebenso eine eigene native Next-Gen-Version für die Current-Gen-Konsolen. In einem Mailverkehr vom 17.05.2022 erhielt Phil Spencer neben einer Liste von kommenden Spielen, ebenso die Auswertungen zum jeweiligen Spiel. Mit enthalten sind Strategiebesprechungen zu kommenden Veröffentlichungen und Red Dead Redemption 2.

Der Titel wird in den Unterlagen für den März 2023 festgehalten, woraus offensichtlich nichts geworden ist. Die Arbeiten an der nativen Version scheinen somit noch anzudauern oder wurden auf Eis gelegt. Eine Bekanntgabe durch Rockstar erfolgte in diesem Fall bislang nicht.