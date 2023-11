Dead by Daylight: Chucky feiert 60 Millionen Spieler

Autor:, in / Dead by Daylight

Chucky ist ab sofort in Dead by Daylight verfügbar. Dazu wurde ein neuer Meilenstein erreicht: 60 Millionen Spieler!

Behaviour Interactive und Universal Products kündigen an, dass die Horror-Ikone Chucky in Dead by Daylight verfügbar ist. Spieler können ab sofort als die berüchtigte Killerpuppe den Nebel betreten und Jagd auf die Überlebenden machen.

Es wird #$@&%*! nochmal Zeit!

Chucky ist ein von der Dead by Daylight-Community lang erwarteter Charakter und bringt eine Verspieltheit ins Spiel, die nur der Good Guy selbst aufbringen kann.

Obwohl man annehmen könnte, dass seine geringe Größe es unmöglich machen würde, ihn in den Nebel zu bringen, hat das Team von Behaviour Interactive gemeinsam mit Universal Products dafür gesorgt, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und ihn zum ersten Killer zu machen, der in Third-Person-Perspektive spielbar ist.

Seine grausame Art wird nur noch von seinem üblen und farbenfrohen Mundwerk übertroffen. Mit seinem besonderen Spielstil und seinen unverschämten Sprüchen, die vom Original-Synchronsprecher Brad Dourif gesprochen werden, können die Spieler in Dead by Daylight eine originalgetreue Nachbildung von Chuckys mörderischem Chaos erwarten.

Puppenspiel

Chucky hat die Fähigkeit, über die Karte zu schleichen. Seine Spezialfähigkeit, der Versteckmodus, erzeugt täuschende Schritte, einen verwirrenden akustischen und visuellen Effekt, der die Überlebenden mit Geräuschen und Fußabdrücken aus verschiedenen Richtungen verwirrt.

Im Versteckmodus kann Chucky zwei einzigartige Aktionen ausführen: Hindurchhuschen und Scheibenschneider. Mit Hindurchhuschen kann Chucky durch Fenster oder unter umgestürzten Paletten hindurchspringen und den Überlebenden einen unerwarteten Schrecken einjagen. Die Scheibenschneider-Aktion hingegen lässt ihn auf die Überlebenden zustürmen und sie mit seinem Messer verletzen.

Ein Good Guy zu sein, hat seine Vorteile. Teil von Chuckys Verpackung sind drei einzigartigen Perks, von denen jeder dazu dient, die spielerische Natur seiner Grausamkeit zu maximieren. Sein erster Perk, Fluch: Zum Spielen gehören zwei, blendet jeden Überlebenden, der versucht, Chucky zu betäuben oder zu blenden, und stellt sicher, dass die Überlebenden es sich zweimal überlegen, bevor sie ihn angreifen.

Sein zweiter Perk, Freunde bis zum Schluss, beweist, dass er immer auf der Suche nach neuen Freunden ist. Wenn Chucky einen Überlebenden erwischt, der nicht die Besessenheit ist, wird die Besessenheit entlarvt und ihre Aura wird kurzzeitig offenbart. Wenn die Besessenheit aufgehängt wird, schreit ein zufälliger Überlebender und wird zur Besessenheit.

Chuckys dritter Perk ist Batterien enthalten. Immer wenn ein Generator fertiggestellt ist, erhält der Killer in dessen Umgebung einen Geschwindigkeitsschub, solange er sich in Reichweite befindet, wodurch er fliehende Überlebende einholen kann.

Zum Erschrecken in Schale geworfen

Das Kapitel beinhaltet zudem die Freunde bis zur Schluss-Sammlung, die zwei ikonische Outfits für Chucky enthält.

Das Chucky, zurück von den Toten Outfit (Sehr selten) zeigt, dass ein Good Guy durch nichts aufzuhalten ist. Es zeigt Chucky in seinem ikonischen, wiederauferstandenen Look voller Nähte, gekleidet in seinem klassischen gestreiften Rollkragenpullover und Jeans-Overall.

Überdies bringt das Good Gal Outfit (Legendär) Tiffany, auch bekannt als Chuckys Braut, in den Nebel. Mit ihrem charakteristischen Kleid und ihrer Lederjacke enthält dieses Outfit zudem Voice-Lines, die von der legendären Jennifer Tilly gesprochen werden.

Behaviour Interactive verkündet ebenfalls, dass Dead by Daylight die Marke von 60 Millionen Spielern weltweit überschritten hat. 2016 veröffentlicht, hat sich das Spiel mit seiner Mischung aus asymmetrischem Multiplayer-Horror und eindringlicher Atmosphäre sowie einer unvergleichlichen Auswahl an eigenen sowie ikonischen Charakteren im Genre hervorgetan.

Sein besonderes Gameplay hat es zu einem Streaming-Favoriten gemacht, der sich mit einer leidenschaftlichen globalen Community aus Spieler und Zuschauer rühmen kann. In Dead by Daylight findet man das Who’s Who an legendären Horror-Lizenzen, von denen Chucky, der Good Guy, die jüngste ist.

Das Dead by Daylight: Chucky Kapitel ist ab heute für Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich.