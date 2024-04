Bulwark: Falconeer Chronicles: Roadmap verspricht ein Jahr voller Updates

Nach einem erfolgreichen Start auf PC, PlayStation und Xbox ist Bulwark: Falconeer Chronicles noch nicht zu Ende.

Wired Productions und Entwickler Tomas Sala sind stolz darauf, ankündigen zu können, dass ihr Sandbox-Builder noch in diesem Monat eine Vielzahl von monatlichen Updates erhalten wird, von neuen Gebäuden bis hin zu Fraktionserweiterungen.

Bulwark begann als eine sich entwickelnde Demo und verdankt seinen Erfolg der unermüdlichen Unterstützung und dem unschätzbaren Feedback seiner engagierten Community, die genug Siedlungen gebaut hat, um 500 Millionen Menschen über den Ursee zu beherbergen.

Um sich dafür zu bedanken, beginnt Tomas sein Jahr der Updates mit zwei bahnbrechenden Neuerungen, die direkt auf das Feedback und die Wünsche der Fans reagieren.

Noch in diesem Monat werden die Spieler in den Genuss des kostenlosen „Handels-, Tribut- und Beute-Updates“ kommen, das drei neue Kapitäne enthält, die sich auf den Handel in den tückischen Gewässern der Ursee spezialisiert haben, sowie drei neue Diplomatie-Ereignisse, die das Schicksal der Ursee für immer verändern werden.

Aber es sind nicht nur neue Kapitäne, die sich deiner Mannschaft anschließen werden. Für diejenigen, die bereit sind, dafür zu kämpfen, steht die Plünderung bevor!

Diese „Beute“ fällt nach jedem siegreichen Kampf oder gelegentlichen Weltbegegnungen von den Knochen zerbrochener Schiffe und gefallener Feinde. Mit der „Beute“ könnt ihr neue Extraktoren herstellen, eure Flotte reparieren und die Spieler bei ihrer Erkundung der Meere ausrüsten.

Weitere Informationen über das, was euch erwartet, findet ihr in der Roadmap unten: