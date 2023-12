Conan Exiles: Große PvE-Belagerungen hinzugefügt

Autor:, in / Conan Exiles

Conan Exiles Age of War Kapitel 3 erhält große PvE-Belagerungen in einem neuen Update.

Das Open-World-Survival-Spiel Conan Exiles hat das dritte große Update der aktuellen Saison Age of War erhalten. Zum ersten Mal überhaupt können Spieler eine vollständig zerstörbare Festung belagern und es mit dem Anführer eines eindringenden Imperiums aufnehmen.

Die mit Spielerbauteilen errichtete Festung ist wie im PvP vollständig zerstörbar. In diesem Fall treten die Spieler jedoch gegen ein Bataillon stygischer Elitesoldaten in einem reinen PvE-Kampf an. Spieler können Mauern mit einfachen Waffen, Sprengstoff oder sogar Trebuchets zum Einsturz bringen und stellen sich dann dem stygischen Kommandanten.

Darüber hinaus können Spieler jetzt mehr Leben in ihre Basis bringen, indem sie ihre eigene Taverne bauen und eröffnen. Sobald der Barkeeper aus einem feindlichen Säuberungslager befreit und in die eigene Taverne gebracht wurde, wird sich dieser dynamische Bereich mit der Zeit mit NPCs füllen, die Spieler anheuern können. Das Wheel of Pain muss nicht länger die Hauptquelle für Anhänger sein.

Spieler können von nun an auch auf dem Rücken des brandneuen Kamel-Reittiers in eine riesige Wildnis voller Gefahren und Abenteuer reisen. Dies ist das dritte einzigartige Reittier in Conan Exiles.

Chapter 3 bringt einen eigenen neuen, kostenpflichtigen Battle Pass und Basarkosmetika mit sich. Spieler können damit den Aesir-Baukasten erweitern, um epische, hölzerne Langhäuser zu erschaffen, die direkt aus der Legende stammen. Es kommen einzigartige Tavernen-Dekorationen, ein erweitertes Dungeon-Set, Emotes, Haustiere, kosmetische Rüstungen, Waffen und vieles mehr hinzu.

Und für etwas ganz Neues können Spieler das riesige Schachbrett mit lebensgroßen Spielfiguren herausholen und ihre Freunde oder Feinde herausfordern.

Age of War – Chapter 3 ist ab sofort für PC, PlayStation 4|5, Xbox X|S, Xbox One und Xbox Game Pass erhältlich. Spieler können sich jetzt den Weg in die Stygische Festung freikämpfen und der Schlange ein für alle Mal den Kopf abschlagen.

Der Launch-Trailer: