Call of Duty: Modern Warfare III: Update zur Barrierefreiheit

In Call of Duty: Modern Warfare III wurde ein Update zur Barrierefreiheit vorgenommen.

Call of Duty: Modern Warfare III bietet viele Optionen für barrierefreies Spielen. Spieler können damit in allen Modi ihre Einstellungen anpassen. Bekannte Optionen kehren zurück, wie die Anpassungen für Controller und für die Grafik. Ihr könnt zum Beispiel die Bewegungsunschärfe für die Umgebung und Waffen verringern.

UPDATE DES EINSTELLUNGSMENÜS

Man kann Einstellungen in den Bereichen Motorik, Sehen, Hören (Audio), sowie kognitive Optionen ändern. Diese Kategorien können auch gefiltert werden. Damit lassen sie sich einfacher finden und sortieren.

Updates zu Einstellungen für Controller in Modern Warfare III bieten Spieler mehr Möglichkeiten zur Anpassung. Diese Änderungen werden nun auch besser im Menü dargestellt. Damit erhaltet ihr eine Vorschau darauf, wie sich diese Anpassungen auf die Steuerung auswirken. Das Menü zeigt jetzt an, wie der linke und rechte Thumbstick auf Änderungen reagiert.

Mit dieser Optimierung können Call of Duty-Fans, auch diese mit eingeschränkter Motorik, ihre Kontrolleingaben genau einstellen. Dies hilft besonders Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit mit mehr Optionen für eine komfortable Spielerfahrung. Mehr als 40 % aller Spieler haben in Call of Duty: Modern Warfare II ihre Einstellungen angepasst.

HOHER KONTRAST

Der „Hoher Kontrast“-Modus hilft Spieler mit Sicht-Einschränkungen oder Farbenblindheit, ihre Verbündeten und Feinde besser zu sehen. Mit diesem Modus werden Verbündete in blau-grün und Feinde in rot markiert.

In Modern Warfare II hat mehr als die Hälfte unserer Spieler die Einstellungen zur grafischen Barrierefreiheit genutzt. Modern Warfare III bietet noch mehr Möglichkeiten, die Sicht anzupassen. Der Modus „Hoher Kontrast“ ist nur in der Kampagne verfügbar.

NEUE VOREINSTELLUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT – MOTORIK

Modern Warfare III bietet eine neue Voreinstellung zur Barrierefreiheit namens Motorik entlasten. Damit wird der körperliche Aufwand beim Spielen reduziert. Wenn Spieler diese Voreinstellung verwenden, müssen Tasten weniger oft gedrückt oder gehalten werden. Die Empfindlichkeit der Tasten wird auch erhöht. Es gibt auch andere Voreinstellungen, wie die vereinfachte Steuerung, Audio-/visuelle Hilfe und Bewegungsreduzierung. Damit können Personen dank der Einstellungen zur Barrierefreiheit das Spiel einfacher genießen.

