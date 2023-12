Xbox Game Pass: Baldur’s Gate 3 wird nicht im Abo erscheinen

Schon zum Launch am 8. Dezember auf Xbox Series X|S haben Spieler auf ein Weihnachtswunder gehofft. Doch Baldur’s Gate 3 erschien nicht im Xbox Game Pass.

Die Zukunftsaussichten für die Aufnahme des Rollenspiels sehen auch nicht besser aus.

Gegenüber IGN sagte Game Director Swen Vincke von Larian Studios, dass Baldur’s Gate 3 nicht in den Xbox Game kommen wird.

Dem Studio ginge es zudem darum, „ein Spiel zu machen, das einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat.“

Er ist weiterhin der Ansicht, dass man für Baldur’s Gate 3 einen angemessen und fairen Preis zahlen sollte. Schließlich sei es ein großes umfangreiches Spiel, welches ohne Mikrotransaktionen auskommt.

„Wir haben ein großes Spiel gemacht, also denke ich, dass dafür ein fairer Preis zu zahlen ist, und ich denke, dass das in Ordnung ist. Wir verlangen keine zusätzlichen Mikrotransaktionen, man bekommt also das, wofür man bezahlt. Im Vorfeld ist es ein großes, umfangreiches Spiel. Ich denke also, dass es so bleiben sollte, wie es ist. Das ermöglicht es uns, weiterhin andere Spiele zu entwickeln“, so Vincke.