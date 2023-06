Conan Exiles: Update liefert Verbesserungen und neue Features

Große Verbesserungen und neue Features erscheinen mit Age of War in Conan Exiles.

Die Invasion der Exiled Lands hat begonnen! Das erste Kapitel von Conan Exiles: Age of War ist da und bringt ein kostenloses Update voller neuer Features und einem Battle Pass gefüllt mit Cosmetics mit sich.

Der Auftakt des Krieges ist im Launch Trailer zu sehen:

Als das uralte und mächtige Reich von Stygia auf die Exiled Lands zu marschiert, müssen die Spieler ihren Clan mit einem anpassbaren Emblem vereinen. Dieses kann auf Schilden und Bannern angebracht werden. Danach müssen sie die Lande nach Schätzen absuchen, die sie in ihrem Tresor zur Schau stellen. Passend zum Age of War gibt es zudem Anpassungen bei Ausdauer, Gegnern und Kampfmechaniken und damit eine wesentlich verbesserte Kampferfahrung. Der Kampf ums Überleben in Conan Exiles fühlt sich dadurch lohnenswerter als je zuvor an.

Das heutige Update ist das erste von dreien, die kostenlos als Teil des Age of War erscheinen. Zusätzliche Bezahlinhalte sind in der Form von kosmetischen Gegenständen durch den Battle Pass und den Bazaar Item Store erhältlich. Dazu gehören neue Gebäudestile, Rüstungen, Waffen, Haustiere, Reittiere und vieles mehr.

Zusätzliche Features sind bereits für Kapitel zwei und drei bestätigt. Dazu gehören verbesserte und erweiterte Purges, Söldner zum Anheuern, verbesserte Gegner-KI und ein PvE-Raid gegen die stygianischen Invasoren.

Zur Feier des Beginns des Age of War kann Conan Exiles kostenlos auf Steam, Xbox, und im Epic Games Store ausprobiert werden. Zusätzlich gibt es große Rabatte auf das Standardspiel, die Isle of Siptah-Erweiterung und alle DLCs. Weitere Rabatte sind erhältlich für Abonnenten des Xbox Games Pass und PlayStation Plus.

Age of War, Chapter 1 ist jetzt auf PC, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox Game Pass erhältlich.