Conan Exile wird fünf Jahre alt! Passend dazu sendeten Spieler und Influencer ihre besten Grüße an die Entwickler.

Vor fünf Jahren veröffentlichte Funcom ihr Open-World-Abenteuer Conan Exiles. In dieser Zeit ist viel in dem Spiel geschehen und zuletzt fügten die Verantwortlichen den dritten Teil des „Age of Sorcery„-DLCs hinzu.

In einem neuen 5th-Anniversary-Video kommen neben den Fans des Spiels auch einige der Entwickler zu Wort, um ihre Gratulation an Funcom auszurichten.

Conan Exiles kann auf dem PC, der PlayStation und Xbox allein, im Koop oder Multiplayer gespielt werden. Außerdem ist das Spiel im PC- und Xbox Game Pass erhältlich.