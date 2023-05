Rod Fergusson, Chefentwickler für Diablo IV, lässt seit der Ankündigung durch kurze „Frage & Antwort“-Videos auf Twitter immer ein wenig in den Prozess der Arbeit sowie Details des Spiels blicken.

Die aktuelle Frage richtet sich dabei besonders an die Spieler mit einem Controller: Wie spielt sich Diablo IV mit einem Controller?

Fergusson antwortet auf die Frage: „Das Spielen mit einem Controller ist etwas Besonderes, denn es verändert die Dynamik wie man Diablo spielt. Am PC mit der Maus und Tastatur leitet ihr den Charakter an. Ihr klickt auf eine Stelle und der Charakter läuft los. Was gut ist und funktioniert. Was ich an der Controller-Steuerung aber liebe, ist die direkte Kontrolle. Es fühlt sich eher an, als wäre man der Charakter und würde ihn nicht nur anleiten. Einfachste Bewegungen wie das links oder rechts rumdrehen, das Nutzen der Zauber oder Gegenstände. Alles wird viel direkter ausgeführt. Wir haben Diablo 2:Ressurect und Diablo III auf die Konsolen gebracht. Beide ließen sich wirklich gut mit einem Controller spielen.“

Fergusson ist, was die Steuerung mit einem Controller angeht, erfahren in der Umsetzung. Er begleitete Gears of War von Anfang an, Unreal Tournament III, sowie Bulletstorm, die allesamt unter anderem für ihre direkte ebenso wie genaue Steuerung bekannt sind. Bevor Fergusson an Diablo IV arbeitete, war er für die Umsetzung von Diablo II: Resurrected verantwortlich.

Diablo IV erscheint schon nächsten Monat. Ihr könnt das Spiel im Microsoft Store direkt vorbestellen:

Falls ihr euch an der Controller-Steuerung versuchen möchtet, am kommenden Wochenende startet eine weitere Beta, an der jeder teilnehmen kann.