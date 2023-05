Autor:, in / Diablo IV

Noch bevor das Server-Slam-Wochenende am 12. Mai die Server zum Kochen bringt, wird Blizzard Entertainment einen weiteren Livestream veranstalten.

In einem Blogartikel kündigte der Entwickler den Livestream für den 10. Mai an. Um 20:00 Uhr werden Rod Fergusson (Franchise General Manager), Joseph Piepiora (Associate Game Director) und weitere Gäste dann über den Battle Pass, Seasons und kosmetische Gegenstände in Diablo IV sprechen.

Diablo IV erscheint für Xbox Series X|S und Xbox One am 6. Juni 2023. Im Microsoft Store habt ihr der Vorbestellung die Wahl aus drei Editionen: