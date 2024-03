Diablo IV: Die Ansprache von Zoltun Kull

Über den offiziellen YouTube-Kanal findet ihr nun unter dem Schlagwort Diablo-Geschichte Zoltun Kulls Ansprache für Sanktuario. Rund 15 Minuten lang taucht ihr mit dieser Art Hörbuch tiefer in die Welt des Diablo-Universums ein. Zum Inhalt heißt es von offizieller Seite:

„Die Geschichte von Zoltun Kull ist lang und von Schatten umgeben. Nur wenige alte Persönlichkeiten haben ein solch außerordentliches Vermächtnis, während noch weniger von ihnen in Sanktuario so geschmäht werden. Hört nun Zoltun Kulls düstere Erzählung in seinen eigenen Worten.“