Genso Chronicles: Rollenspiel erscheint im Februar

KEMCO kündigt für den 16. Februar 2024 die Veröffentlichung von Genso Chronicles auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC, Steam, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch an.

Das Rollenspiel kann für 14,99 Euro ab sofort im Microsoft Store vorbestellt werden.

Begebt euch in Genso Chronicles auf eine Reise mit Light, einem Bewohner des Dorfes Selka, der, nachdem er dem begehrten Holos Over-Militär beigetreten ist, schwört, sein Dorf zu beschützen. Während eines Einsatzes fällt das Dorf jedoch einem unbekannten Angreifer zum Opfer und wird in Trümmer gelegt. In seiner Verzweiflung hört Light den Ruf einer Wächterbestie. Um Stärke zu erlangen, folgt Light den Worten der Wächterbestie und erfüllt einen mystischen Vertrag.

Taucht ein in eine fesselnde Welt, in der Verbindungen das Schicksal bestimmen und strategische Verbesserungen den Weg zum Sieg ebnen. Werdet Ihr dem Ruf der Wächterbestien folgen und das Dorf des Lichts wieder zu seinem alten Glanz verhelfen? Erlebt das Abenteuer jetzt!

Bindungen mit Gefährten und Wächterbestien

Baut tiefe Verbindungen zu euren Kameraden und Wächterbestien auf. Je stärker die Bindung ist, desto mehr entfalten die Wächterbestien ihre Macht und verstärken die Zusammenarbeit mit Verbündeten. Die Stärke dieser Bindungen kann sogar den Verlauf von Ereignissen im Spiel beeinflussen.

Schmieden und Verstärken

Entdeckt Materialien, die auf dem Feld verstreut sind, um sie zu schmieden und zu verstärken. Verbessert eure Waffen und Rüstungen mit diesen Materialien. Erwerbt durch Missionen oder Gildenaufgaben Schmiedebücher, die neue Varianten für Verbesserungen freischalten. Gelegentlich kann dieser Prozess mächtige Waffen hervorbringen, die Ihrem Arsenal eine strategische Ebene hinzufügen.