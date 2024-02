Sword of the Necromancer: Resurrection: 3D-Remake für Konsolen und PC angekündigt

Sword of the Necromancer: Resurrection, das 3D-Remake des ursprünglichen Sword of the Necromancer, erscheint bald für PC und Konsolen.

Der in Barcelona ansässige Indie-Entwickler Grimorio of Games gibt bekannt, dass Sword of the Necromancer: Resurrection, das 3D-Remake des ursprünglichen Sword of the Necromancer, in Kürze für PC und Konsolen erscheinen wird.

Ursprünglich als Stretch Goal in der Kickstarter-Kampagne der Fortsetzung geplant, wird dieses Remake nun vor Sword of the Necromancer: Revenant veröffentlicht, um mehr Zeit für die Entwicklung des letzteren zu haben.

Sword of the Necromancer: Resurrection wird eine Neuinterpretation des ursprünglichen Monsterbeschwörungs-Dungeon-Crawlers mit Top-Down-Pixelgrafik sein. Basierend auf der Revenant-Engine werden die Spieler in der Lage sein, Tamas Suche nach der Wiederauferstehung ihres Geliebten in 3D zu erleben, mit aufregenden neuen Kampfmöglichkeiten und erneuerten Mechaniken und Systemen, einschließlich der Möglichkeit, die KI der beschworenen Monster anzupassen.

Dieses Remake bietet außerdem neu gemasterte, hochwertige Illustrationen und Sprachausgabe (sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch) sowie neue Szenen, die die tragische Liebesgeschichte von Tama und Koko vertiefen.

Wer Sword of the Necromancer: Resurrection bezwingt, wird auch Belohnungen in Revenant freischalten, sobald es verfügbar ist, wie z. B. die Möglichkeit, die Bosse des Remakes als spezielle Beschwörungen (die titelgebenden Revenants) zu beschwören.

Sword of the Necromancer: Resurrection wird für Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series entwickelt.

Über Sword of the Necromancer: Resurrection

Sword of the Necromancer: Resurrection ist ein Third-Person 3D Action Dungeon Crawler, in dem ihr eure besiegten Feinde wiederbeleben könnt, damit sie an eurer Seite kämpfen. Verwandelt eure Feinde mit den verbotenen Kräften des Schwertes des Nekromanten in Verbündete und helft der Schurkin Tama, die Tiefen des Verlieses zu erreichen, um die Macht zu erlangen, ihre geliebte Priesterin Koko von den Toten zurückzubringen. Stellt eine kleine Armee von Monstern zusammen, rüstet euch mit Waffen und Relikten aus und steigt im Level auf, um es mit den Wächtern aufzunehmen, die zwischen euch und eurem Ziel stehen.

Feature

Verwandelt eure Feinde in Verbündete: Benutzt das Schwert des Nekromanten, um besiegte Monster wiederzubeleben und sie an eurer Seite kämpfen zu lassen.

Benutzt das Schwert des Nekromanten, um besiegte Monster wiederzubeleben und sie an eurer Seite kämpfen zu lassen. Plant eure Schlachten, kontrolliert die Toten: Passt das Verhalten eurer Beschwörungen mit dem Taktik-Feature an.

Neue Dimension, neues Kampfsystem: Verbesserte Kombos und ein neues Begleiter-KI-System.

Passt das Verhalten eurer Beschwörungen mit dem Taktik-Feature an. Neue Dimension, neues Kampfsystem: Verbesserte Kombos und ein neues Begleiter-KI-System. Steigt auf: Verbessert euren Charakter und eure Monster, indem ihr gemeinsam kämpft.

Verbessert euren Charakter und eure Monster, indem ihr gemeinsam kämpft. Erlebt die Reise noch einmal: Entdeckt die Vergangenheit von Tama und Koko, während ihr euch durch den Dungeon bewegt.

Entdeckt die Vergangenheit von Tama und Koko, während ihr euch durch den Dungeon bewegt. Lokales Koop-Spiel: Spielt mit einem Freund im lokalen Koop-Modus.