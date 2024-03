Toys For Bob: Gerücht: Partnerschaft mit Microsoft für neues Spiel

Autor:, in / Toys For Bob

Das jetzt unabhängige Studio Toys For Bob soll eine Partnerschaft mit Microsoft für ein Spiel eingegangen sein.

Anfang des Monats gab Toys For Bob die überraschende Trennung von Activision und damit den Xbox Game Studios bekannt.

Das Studio ist bei Gamern vor allem wegen der Marken Skylanders, Crash Bandicoot und Spyro bekannt. Bei der Bekanntgabe der Unabhängigkeit hieß es seitens Toys For Bob, man sei bezüglich einer zukünftigen Zusammenarbeit mit Activision und Microsoft positiv eingestellt.

Offenbar steckte mehr hinter der Aussage. Denn laut einem Bericht von Windows Central soll es ein Xbox-Townhall-Meeting gegeben haben. Dort soll Matt Booty als Leiter der Xbox Game Studios den Mitarbeitern mehr verraten haben.

Auf die Frage, was mit Toys For Bob nun geschehe, sagte Booty, man habe sich auf ein erstes Spiel als unabhängiges Studio geeinigt. Das besagte Spiel sei den Spielen ähnlich, die das Studio in der Vergangenheit gemacht habe. Den Namen sagte er aber nicht.