Toys For Bob: Entwicklerstudio verlässt Activision

Crash Bandicoot 4: It’s About Time-Entwickler Toys for Bob verlässt Activision nach 19 Jahren und wird unabhängig.

Seit 2005 war das kalifornische Entwicklerstudio Toys for Bob Teil von Activision und arbeitete in dieser Zeit unter anderem an Spiele-Reihen wie Skylanders, Crash Bandicoot, Spyro oder Call of Duty.

Wie die Studiochefs Paul Yan und Avery Lodato auf der offiziellen Webseite bekannt geben, wird Toys for Bob Activision verlassen und zukünftig unabhängig agieren. Einer möglichen erneuten Zusammenarbeit mit Activision oder Microsoft steht man positiv gegenüber:

„Im Laufe der Jahre haben wir Liebe, Freude und Lachen im inneren Kind aller Spielern geweckt.“ „Mit Skylanders haben wir Pionierarbeit für neue IP- und Hardware-Technologien geleistet. Mit Spyro Reignited Trilogy haben wir die Messlatte für erstklassige Remaster höher gelegt. Wir haben Crash Bandicoot zu innovativen, von der Kritik gefeierten neuen Höhen geführt.“ „Mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Leidenschaft glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, das Studio und unsere zukünftigen Spiele auf die nächste Stufe zu heben. Diese Gelegenheit ermöglicht es uns, zu unseren Wurzeln als kleines und agiles Studio zurückzukehren.“ „Und während wir uns in den frühen Tagen der Entwicklung unseres nächsten neuen Spiels befinden und noch weit davon entfernt sind, irgendwelche Ankündigungen zu machen, ist unser Team begeistert, neue Geschichten, neue Charaktere und neue Spielerfahrungen zu entwickeln.“ „Unsere Freunde bei Activision und Microsoft haben uns bei unserer neuen Richtung sehr unterstützt und wir sind zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft eng zusammenarbeiten werden.“