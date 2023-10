XDefiant: Hinweis zur Veröffentlichung

Autor:, in / XDefiant

Bisher ist immer noch nicht bekannt, wann XDefiant veröffentlicht werden soll. Ursprünglich war „Sommer 2023“ angepeilt, aber solchen wagen Veröffentlichungsterminen kann man in der Spielindustrie so sehr trauen, wie der eigenen Hoffnung, dass Spiele heutzutage fertig auf den Markt kommen.

Danach gab es Gerüchte, dass XDefiant im Oktober veröffentlicht werden könnte, aber daraus wird auch nichts. Im Anschluss kündigte Ubisoft die Verschiebung offiziell an, damit die Spekulationen rund um eine Veröffentlichung erst einmal enden. Zuvor ist das Spiel sogar bei Sony und Microsoft durch die Zertifizierung gefallen und war zu Beginn nicht für Xbox One und PlayStation 4 geplant.

Wann erscheint XDefiant? Eine exakte Antwort darauf gibt es leider weiterhin nicht. Lediglich im aktuellen Finanzbericht von Ubisoft gibt es neue Hinweise, dort heißt es, dass das Spiel noch in diesem Geschäftsjahr, also bis zum 31. März 2024, erscheinen soll. Vielleicht ist dies ein kleiner Trost an alle Fans des Spiels.