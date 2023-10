Pixel Cafe: Release-Termin auf der Speisekarte

In Erwartung der bevorstehenden Veröffentlichung freut sich Baltoro Games, das Veröffentlichungsdatum für ihr nächstes Projekt, Pixel Cafe, bekannt zu geben. Der Titel wird am 30. November 2023 auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erhältlich sein.

Tretet ein in die digitale Welt von Pixel Cafe. Erlebt die Welt als Pixel, eine Kleinstadt-Barista mit großen Träumen. Während Pixel sich um ihre Aufgaben im örtlichen Diner kümmert – Kunden bedienen und mit ihren verschiedenen Chefs plaudern – beginnt sie zu erkennen, wie die Erinnerungen an ihre Familie ihr kleines Leben in Karstok beeinflusst haben. Erkundt zusammen mit Pixel eure Stadt, arbeitet in neuen Lokalen und denkt über eure Geschichte in Pixel Cafe nach!