Pixel Cafe: Neuer Trailer und Xbox Demo verfügbar

Autor:, in / Pixel Cafe

Zum neuen Indie-Spiel Pixel Cafe könnt ihr euch ab sofort einen neuen Trailer anschauen und das Spiel in einer Demo selbst anspielen. Beachtet aber, dass die Demo nur diese Woche während des ID at Xbox Demo Fests spielbar ist. Die Demo könnt ihr euch hier herunterladen.

In Pixel Cafe erlebt ihr die Geschichte einer jungen Frau, die ins Leben startet. Dazu arbeitet ihr im titelgebenden Pixel Cafe, durchlebt Trennungen, verliert Freunde, findet neue und erlebt eine wunderschöne Geschichte vom Erwachsenwerden.

Im Herbst könnt ihr die Coming of Age Story auf PC via Steam, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erleben. Vorbestellungen sind noch nicht möglich.