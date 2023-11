Pixel Cafe: Die neueste Obsession für Gemütlichkeit

Autor:, in / Pixel Cafe

Darf ich vorstellen: Pixel, eine Barista aus einer Kleinstadt mit einer großen Geschichte, die es zu erzählen gilt.

Pixel, die im Haus ihrer Großeltern in Karstok lebt, arbeitet in Restaurants in der ganzen Stadt und serviert ihren glücklichen Kunden spezielle Getränke und Speisen.

Jedes Café in Karstok bietet ein anderes Ambiente, andere Rezepte und andere Arbeitgeber. Je mehr Zeit Pixel hinter dem Tresen verbringt, desto besser lernt sie den Ort kennen, den sie ihr Zuhause nennt.

Erlebt die eklektische Diner-Szene von Pixel Cafe und nutzt eure Einnahmen, um eure Räumlichkeiten zu verbessern. Greift auf euren Wochenplan zu, damit ihr keine Schicht in den zehn einzigartigen Restaurants von Pixel Cafe verpasst, jedes mit einem neuen Managementteam und Spezialitätengerichten.

Wenn es Zeit ist, Feierabend zu machen, könnt ihr euch nach eurem Arbeitstag entspannen, indem ihr Möbel für euer neues Haus kauft und euer Traumhaus einrichtet.

Testet euer kulinarisches Können in einem der 50 Nightmarish-Levels des Spiels; vom Anfänger-Barista bis zum übermenschlichen Sous-Chef, Pixel Cafe hat für jeden etwas zu bieten.