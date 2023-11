Free Play Days: Kostenlose Spieletage mit DriftCE und mehr

Nach der kurzen Pause zu Thanksgiving gibt es diese Woche wieder die Free Play Days auf Xbox.

Xbox Game Pass Mitglieder können vier Spiele in Vollversion auf ihrer Xbox-Konosle spielen. Zur Auswahl steht die Drift-Rennsimulation DriftCD, das Mutliplayer-Horrorspiel Dead by Daylight, der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege sowie der Weltkrieges-Shooter Hell Let Loose.

Free Play Days KW48/2023

Rainbow Six Siege

Dead By Daylight

DriftCE

Hell Let Loose