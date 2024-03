Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit The Crew Motorfest und mehr

Klemmt euch in dieser Woche bei den Free Play Days mit The Crew Motorfest hinter das Steuer und erkundet die Welt.

Gleich vier Spiele wurde diese Woche den Free Play Days hinzugefügt. Mit Xbox Game Pass (Core oder Ultimate) könnt ihr die Vollversionen von Dead by Daylight, Park Beyond, Rainbow Six Siege und The Crew Motorfest über das Wochenende spielen.

Die Free Play Days enden Montagmorgen um 08:59 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch Rabatte auf die genannten Spiele in Anspruch nehmen, falls ihr einen dauerhaften Kauf in Erwägung zieht.

Free Play Days KW11/2024

Dead by Daylight

Park Beyond

Rainbow Six Siege

The Crew Motorfest