Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Gangs of Sherwood und mehr

Drei Spiele wurden auserkoren, die bei den Free Play Days auf Xbox am Wochenende kostenlos gespielt werden können: Age of Wonders 4, Deceive Inc. und Gangs of Sherwood.

Zugriff auf die Vollversionen der drei Spiele erhaltet mit Xbox Game Pass (Core oder Ultimate).

Ihr könnt die Spiele ab sofort herunterladen und innerhalb der Free Play Days bis Montagmorgen um 08:59 Uhr spielen. Etwaige Angebote für die Spiele haben wir euch wie gewohnt unten aufgeführt, falls ihr euch für einen Kauf entscheiden solltet.

Free Play Days KW09/2024

Age of Wonders 4

Deceive Inc.

Gangs of Sherwood