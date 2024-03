Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Mortal Kombat 1 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Spielt bei den Free Play Days auf Xbox den Knochenbrecher in Mortal Kombat 1.

Microsoft hat die Spiele verkündet, die ihr an diesem Wochenende bei den Free Play Days in der Vollversion spielen könnt.

Xbox Game Pass Core bzw. Ultimate Abonnenten vergnügen sich im Prügler Mortal Kombat 1 und gestalten Körperteile des Gegners um.

Wer es nicht so mit saftigen Schellen hat, der kann seine Arme in Moving Out 2 auch für einen Umzug einsetzen.

Alternativ dazu könnt ihr mit Ed-0: Zombie Uprising Zombies in Japan oder mit From Space Aliens im Weltall bekämpfen.

Free Play Days KW10/2024

Ed-0: Zombie Uprising

From Space

Mortal Kombat 1

Moving Out 2