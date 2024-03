Sleight of Hand: Stealth-Spiel infiltriert den Xbox Game Pass

Sleight of Hand, die okkulte Noir-Stealth-Simulation aus der dritten Person von RiffRaff Games (unter der Leitung von Joshua Boggs, dem Schöpfer des Noir-Rätselspiels FRAMED), infiltriert die verregneten Straßen von Steeple City als Game Pass-Erstveröffentlichung für Xbox Series X|S und Windows PC (auch über Steam erhältlich) im Jahr 2025, wie in der Xbox Partner Preview enthüllt wurde.

Ihr schlüpft in die Rolle von Lady Luck (gesprochen von Debi Mae West, Meryl Silverburgh aus Metal Gear Solid), einer angesehenen ehemaligen Okkultismus-Detektivin, die für einen letzten Auftrag zurückkehren muss: ihren ehemaligen Hexenzirkel zu zerschlagen.

Ihr Abreise verlief nicht gerade freundschaftlich; beim letzten Mal hat sie ihre linke Hand verloren. Zu müde, um weiter gegen das Schicksal anzukämpfen, und mit mehr überfälligen Rechnungen als Geld in der Tasche, macht sich Lady Luck mit einem verfluchten Kartenspiel in der Hand auf den Weg nach Steeple City, bereit, jeden aus ihrem früheren Leben aufzuspüren.

Schleicht durch eine hartgesottene Stadt voller Tabus, in der das Wissen um rituelle Magie und der Besitz verfluchter Artefakte die Reichen von den Besitzlosen trennt. Nutzt die verfluchten Karten der Glücksgöttin, um eine rauchbasierte Menagerie von Zaubern zu wirken.

Umgeht die patrouillierenden Raufbolde, indem ihr euch in Rauch auflöst. Ihr seht euch mit einer Gruppe zusammengekauerter Schläger konfrontiert? Gleicht die Chancen aus, indem ihr Schicksal mit der Karte „Kettenraucher“ verwoben wird – jetzt wirken alle gewirkten Karten auf sie gleichzeitig. Löscht sie mit einer tödlichen Karte aus oder wählt eine Krankheit, um der Glücksgöttin zu helfen, sich vorbeizuschleichen.

Schaltet Feinde mit mächtigen Karten- und Zustands-Kombos lautlos aus. Eine unzugängliche Wache verursacht Probleme mit einem Scheinwerfer? Schaltet ihn aus, indem ihr seine Position mit einer Verhexungskarte markiert, die jedes Ziel in Sichtweite markiert.

Einmal verhext, lassen sich andere Karten mit diesem Zustand kombinieren, wie z. B. Peekaboo, das den Spieler hinter jedes verhexte Ziel in Sichtweite teleportiert. Während ihr hinter dem ahnungslosen Schläger lauert, braucht ihr keine Karte, um zu wissen, dass ein stiller Takedown der nächste Schritt ist, um durchzukommen.

Verbessert euer Deck und stellt die perfekte Hand für jeden Level zusammen, der sich sehr gut spielen lässt und zum Experimentieren einlädt. Haltet euch an die List mit Glimpse, um Feinde hinter Mauern zu sehen, und blendet sie mit Ignorance, um unentdeckt zu bleiben. Werdet zu einer noch böseren Hexe, indem ihr mit der Handkanone Wachen auf einen Schlag ausschaltet.

Entdeckt versteckte Passwörter, um geheime Wege durch die Kneipen zu finden und verhört ehemalige Freunde von Lady Luck’s Ex-Zirkel, um „alte Schulden“ zu begleichen. Gewinnt neue Kräfte, Informationen und Karten, um die Anführerin des Hexenzirkels zu überführen. Es bleibt zu hoffen, dass die gezogenen Karten zu Lady Luck’s Gunsten ausfallen.

Joshua Boggs, CEO und Game Director bei RiffRaff Games, sagte: „Die Entwicklung dieses Spiels war ein lang gehegter Traum von mir. Es verbindet meine Liebe zu Kojimas brillanter Pionierarbeit im Bereich der taktischen Spionage-Action mit Metal Gear Solid und meinem obsessiven Wunsch, bei der Entwicklung neuer Spielerfahrungen an die Grenzen zu gehen. In typischer ‚Ich-Manier‘ (wie das Team hier sagen würde) habe ich versucht, das Genre mit einer gesunden Dosis innovativen Kartenspiels auf den Kopf zu stellen. Es war ein harter Weg, ehrlich gesagt das härteste Projekt, an dem ich je gearbeitet habe, aber ich fühle mich sehr geehrt, Seite an Seite mit diesem Team zu arbeiten, während wir das Stealth-Action-Genre in eine ganz neue Richtung bringen.“