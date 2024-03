The Alters: Weitere Details zur Gameplay-Enthüllung

Autor:, in / The Alters

Gestern Abend hat der polnische Entwickler 11 bit studios einen ersten Gameplay-Trailer für sein kommendes emotionales Sci-Fi-Spiel The Alters veröffentlicht. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass der Titel über den PC Game Pass von Microsoft und den Xbox Game Pass für Konsolen erscheinen wird.

Der Gameplay-Trailer zu The Alters zeigt einen ersten Blick auf Jan Dolskis Suche nach der Antwort auf die am häufigsten gestellte Frage der Menschheitsgeschichte: Was wäre wenn?

Inspiriert durch den Titel This War of Mine, stürzt The Alters die Spieler in einen herzzerreißenden Kampf ums Überleben, den Jan nicht allein gewinnen kann.

Nach einer Bruchlandung auf einem trostlosen Planeten mit einem glühenden Stern muss Jan den mörderischen Bedingungen entkommen, indem er sich in eine hochmoderne mobile Basis flüchtet. Das einzige Problem? Sie soll von einem erfahrenen Team bedient werden, und er ist nur Jan.

Glücklicherweise nimmt das Schicksal mit der Entdeckung von Rapidium, einer geheimnisvollen Substanz, die es nur in dieser gefährlichen Welt gibt, eine Wende. Die Interaktion mit dem Quantencomputer an Bord der mobilen Basis ermöglicht es Jan, wichtige Entscheidungen aus seiner Vergangenheit zu manipulieren und alternative Versionen von sich selbst zu erschaffen, die als „Alters“ bekannt sind und die das Potenzial haben, alles zu verändern.

Die Alters sind unentbehrliche Verbündete und verfügen über verschiedene Fähigkeiten, die für die Reparatur der Basis, die Erhaltung des Lebens, die Herstellung wichtiger Werkzeuge und den Abbau wertvoller Ressourcen entscheidend sind.

Sie sind aber auch mehr als bloße Taskbots, denn jeder von ihnen ist ein empfindungsfähiges Wesen mit einzigartigen Emotionen, Zielen und sogar einer Prise existenzieller Zweifel. Auch wenn dies dem Chaos Tür und Tor öffnet, bleibt ihr kollektives Ziel dasselbe: überleben, entkommen und das ganz allein.

The Alters wird später in diesem Jahr für Windows 11 PC und Konsolen erscheinen. Das Spiel wird bei seiner Veröffentlichung auch im PC Game Pass und Xbox Game Pass für Konsolen erhältlich sein.