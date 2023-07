AEW: Fight Forever: PlayStation vs. Xbox im Performance-Ring

Seit dem 29. Juni dürfen die Spieler in den Ring steigen und sich in AEW:Fight Forever gehörig in den Stunner nehmen sowie durch den Ring werfen.

Ob die technische Umsetzung des Wrestling-Titels gelungen ist oder mit einem Dropkick aus dem Ring befördert wird, schaut sich Digital Foundry im Video weiter unten an. Die Teilnehmer an dem grafischen Battle Royale sind: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch sowie der PC.

Die Switch-Version hat wie erwartet mit der Engine zu kämpfen, bekommt die Leistung kaum über die 30 Bilder pro Sekunde und verlässt somit als Erstes den Ring.

Danach folgt die Xbox Series S-Version. Allerdings schafft sie es mehr Bildleistung zu vermitteln. Diese strauchelt immer wieder zwischen 30 und 60 Bildern, kann sich aber mit Mühe und Not auf dem obersten Ringseil halten, bevor sie bei zu viel Action auf den harten 30fps-Boden kracht. Bei den wesentlich stärkeren Kämpfern Xbox Series X, PlayStation 5 und PC wird der Kampf nicht über die Bildrate ausgetragen. Jede Version schafft es mühelos konstant ein flüssiges Bild auf den Bildschirm zu zaubern, unabhängig von der Auflösung.

Bezüglich Auflösung zeigen sich die größten Unterschiede unter den Kontrahenten. Während die Xbox Series X und PlayStation 5 konstant in 1512p mit 60 Bildern laufen, reduziert die Xbox Series S bei den Walk-In’s die Leistung etwas, um eine stabile Bildrate zu garantieren. Die Switch hingegen muss aufgrund ihrer Hardware die Auflösung weit herunterfahren. Nutzt ihr Nintendos Konsole in der Docking-Station, bekommt ihr eine Auflösung von 720p auf den Bildschirm. Seid ihr mit Nintendos Konsole unterwegs, müsst ihr euch mit nur noch 480p begnügen.

Die Texturen sowie Effekte sind auf allen angetretenen Versionen eher Mittelmaß. Dementsprechend sind zwischen den Versionen keine grundlegenden Unterschiede, das Effekt-Gewitter ist ähnlich stark auf jeder Plattform. Hier zeigen sich klar die Vorteile einer altbackenen technischen Präsentation. Einzig die Switch- und die Xbox Series S-Versionen kämpfen mit Einbrüchen unter die 10 Bilder pro Sekunde, sobald der Titel etwas laden muss. Das sind allerdings nur Sekundenbruchteile und fallen nicht weiter ins Gewicht, da diese Augenblicke immer kurz vor oder nach einem Ladebildschirm sind.

Insgesamt kann die betagte Engine von AEW Fight Forever mühelos auf der Current-Gen ihre Muskeln spielen lassen. Sicher, Wrestling-Spiele und Performance sind immer ein Punkt, den man mit Argwohn betrachten sollte. Trotzdem schafft es THQ Nordic hier einen stabiles, technisches Wrestling-Spiel in den Ring zu schicken.

Wer sich das Video einmal komplett anschauen möchte, kann das direkt hier machen: