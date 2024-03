AEW: Fight Forever: Giant Swing in the Ring DLC bringt neues Talent

Der DLC „Giant Swing in the Ring“ für AEW: Fight Forever fügt mit Claudio Castagnoli ein neues Talent hinzu.

THQ Nordic, All Elite Wrestling und YUKE’S haben heute Claudio Castagnoli vom Blackpool Combat Club in die Liste der spielbaren Talente von AEW: Fight Forever aufgenommen.

Der DLC „Giant Swing in the Ring“ ist der zweite Teil der Season 3 von Fight Forever und enthält außerdem 30 Re-Skin-Optionen, eine goldene Kleidungsoption und einen alternativen Eingangssoundtrack.

Erlebt die Meisterschaft von Claudio Castagnolis verheerendem Arsenal im neuesten Spotlight-Trailer zu Fight Forever:

AEW: Fight Forever-Spieler auf PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC können „The Giant Swing in the Ring“ ab sofort herunterladen.

„Giant Swing in the Ring“ kann als eigenständiger DLC, als Teil des Season Pass 3 oder als Teil der AEW: Fight Forever – Light the Fuse Special Edition erworben werden.

Der komplette AEW: Fight Forever Season Pass 3 Pass enthält:

3 neue Wrestler

Neuer Tag- und Abend-Strandring

33 neue Move-Sets

42 neue Skin- und Kleidungsoptionen

11 neue Musiktitel