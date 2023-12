AEW: Fight Forever: Beat the Elite DLC erhältlich

THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’S Co., Ltd. haben den Beat The Elite DLC für AEW: Fight Forever veröffentlicht.

Dies ist der zweite DLC-Drop der Season 2 und führt den neuen Offline-Einzelspielermodus „Beat The Elite“ ein. Beat the Elite (€ 6,99 / $ 6,99 / £ 5,79) ist ab sofort für AEW: Fight Forever-Spieler auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Im hart umkämpften „Beat The Elite“-Modus treten die Spieler gegen zehn zufällig ausgewählte Wrestler aus dem Weltklasse-Roster von AEW an. Der letzte Kampf wird immer gegen einen Kämpfer aus „The Elite“ wie Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson und Adam „Hangman“ Page stattfinden. Wer all diese Kämpfe gewinnt, erhält je nach gewählter Schwierigkeitsstufe verschiedene kosmetische Gegenstände im Spiel.

AEW: Fight Forever Season Pass 2 enthält außerdem:

Drei neue Wrestler

37 neue Move-Sets

60 neue Kleidungsoptionen

Die neue AEW Dynamite-Arena

Den Spielmodus „Schlag die Elite“

Am 27. Dezember erhält die Nintendo Switch-Version die Inhalte von Season 2, die bereits auf den anderen Fight Forever-Plattformen verfügbar sind. Diese DLCs beinhalten Dynamite Featuring The Acclaimed und Beat The Elite, zusätzlich zur AEW: Fight Forever Bring the Boom deluxe edition.

Schaut euch hier den Beat the Elite Trailer an: