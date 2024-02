AEW: Fight Forever: Swerve Strickland steigt in den Ring

THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’S Co., Ltd. haben Swerve Strickland in die spielbare AEW: Fight Forever-Talentliste aufgenommen, komplett mit Swerve’s charakteristischen House Call UND Swerve Stomp Finishern.

Der neue Swerve to the Beach DLC ist der erste Teil der Season 3 DLC-Serie von Fight Forever und beinhaltet den neuen Tag und Abend Strandring, der es den Wrestlern ermöglicht, ihre Gegner mit Blick auf den Ozean zu pulverisieren.

Swerve to the Beach ist ab sofort für AEW: Fight Forever-Spieler auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von Swerve to the Beach können ALLE Fight Forever-Spieler ab sofort den neuen Freebie 4 da Fans DLC herunterladen. Dieses komplett kostenlose DLC-Paket mit zehn neuen Ring-Kostümen und fünf neuen Musiktiteln ist für PS4-, PS5-, Xbox One-, Xbox Series X|S- und PC-Spieler sowie ab dem 16. Februar für Nintendo Switch-Spieler erhältlich. In Japan werden die neue Kleidung und die neuen Musiktitel für 22 JPY erhältlich sein.

