AEW: Fight Forever: Season 2 startet mit Dynamite feat. The Acclaimed

THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’S haben heute Dynamite Featuring The Acclaimed DLC für AEW: Fight Forever veröffentlicht. Mit den AEW-Stars Max Caster und Anthony Bowens markiert der neue DLC den Beginn einer neuen Season von AEW: Fight Forever.

Schaut euch The Acclaimed an, wie sie die Feiertage zelebrieren:

Dynamite mit dem The Acclaimed-DLC

Die Spieler können jetzt mit ihren Controllern „die Schere ansetzen“ und als zwei Drittel der amtierenden AEW World Trios Champions, Anthony Bowens und Max Caster, spielen. Caster und Bowens sind mit Casters popkulturell geprägten Freestyle-Raps im Ring und ihren sich ständig weiterentwickelnden Sprüchen zu Lieblingen der AEW-Fans geworden.

Dynamite Featuring The Acclaimed, der erste von drei DLCs, die in Season 2 enthalten sind, ist jetzt für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC für 11,99 Euro erhältlich. Für Nintendo Switch wird der DLC zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

Ab heute können Fight Forever-Fans auch den Season 2 Season Pass zu einem Sonderpreis erwerben.