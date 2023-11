ARK: Survival Ascended: Spielszenen aus dem Next-Generation-Remake

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus ARK: Survival Ascended auf der Xbox Series X.

Gestern Abend wurde nach einigen Verschiebungen ARK: Survival Ascended für die Xbox Series X|S veröffentlicht. ARK: Survival Ascended ist ein Next-Generation-Remake des beliebten Spiels ARK: Survival Evolved.

Neben der Cross-Plattform Unterstützung könnt ihr erstmalig in ARK: Survival Ascended Mod-Support auf der Konsole erleben und so das Spiel euren Wünschen entsprechend anpassen. So stehen euch neben alternativen Maps auch unterschiedliche Gegenstände zur Verfügung, wie zum Beispiel ein Cyro-Pod, mit denen ihr eure Dinos „in die Hosentasche“ packen könnt, oder eine Werkbank, mit der ihr eure Werkzeuge und Waffen verbessert. Aktuell sind bisher nicht alle Mods Cross-Plattform kompatibel.

ARK: Survival Ascended | So sieht das Survival-Game auf der Xbox Series X aus

ARK: Survival Ascended beinhaltet kostenlosen Zugang zu allen ARK-Welten, einschließlich Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1 und ARK Genesis Part 2.

ARK: Survival Ascended – 44,99 €

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.