Pioner: Survival-MMO auf 2024 verschoben

Der Entwickler von Pioner will keine Abstriche bei der Qualität machen und verschiebt daher sein Survival-MMO auf das nächste Jahr.

Heute hat GFA Games die Verschiebung von Pioner auf das nächste Jahr mitgeteilt. Im Juli dieses Jahres stellte der Entwickler sein Projekt vor, welches man wohl am ehesten mit STALKER 2 Heart of Chornobyl vergleichen kann, nur, dass es hier Online und in Gruppen gespielt wird.

Man verschiebt Pioner, um das Spiel weiter zu verbessern und Standards für die Qualität einzuhalten, ohne Abstriche machen zu müssen. Letztendlich hängt davon auch der Erfolg ab, damit es in den kommenden Jahren wachen kann.