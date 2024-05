Kino, Serien & TV: Tomb Raider geht bei Prime Video in Serie

Prime Video gab bei seiner ersten Präsentation bekannt, dass es eine Serie über Tomb Raider bestellt hat, bei der Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) als Autorin und ausführende Produzentin fungieren wird.

Die Serie basiert auf der kultigen Tomb-Raider-Videospielserie, die die Abenteuer der weltberühmten Archäologin und Abenteurerin Lara Croft nachstellt.

Das Projekt ist Teil einer Vereinbarung zwischen Crystal Dynamics und Amazon MGM Studios, die im Rahmen des First-Look-Deals von dj2 mit dem Studio zustande kam, um weitere Tomb-Raider-Geschichten zu Serien und Filmen zu entwickeln.

Tomb Raider wird exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit zu sehen sein.

„Wenn ich meinem jugendlichen Ich sagen könnte, dass das passiert, würde es wohl explodieren. Tomb Raider hat einen großen Teil meines Lebens ausgemacht, und ich fühle mich unglaublich privilegiert, es mit so leidenschaftlichen Mitarbeitern ins Fernsehen zu bringen. Lara Croft bedeutet mir sehr viel, wie vielen anderen auch, und ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu erleben. Mit Fledermäusen und allem drum und dran“, sagte Phoebe Waller-Bridge.

„Amazon MGM Studios und Amazon Games sind unglaubliche Kollaborateure mit einer enormen Reichweite auf der ganzen Welt, die es uns ermöglichen, unsere Tomb Raider-Franchise mit zahlreichen neuen Abenteuern und einer gemeinsamen Leidenschaft für die Schaffung eindrucksvoller, unterhaltsamer und emotionaler Erlebnisse für Spieler und Zuschauer in allen Facetten dieses Universums zu erweitern“, sagte Scot Amos, Head of Studio bei Crystal Dynamics. „Diese zeitlosen Geschichten erstrecken sich über alle Medienplattformen, um die Zuschauer dort abzuholen, wo sie sich mit Tomb Raider beschäftigen wollen; das ist ein entscheidender Schritt in Richtung unserer Zukunft mit Fans überall.“