Pioner: Survival-MMORPG zeigt sich in neuem Trailer

In einem weiteren Q&A mit dem CEO Aleksandr Nikitin kamen neue Details zu dem bevorstehenden Genre-Mix Pioner ans Licht. Seit dem letzten Lebenszeichen ist es immerhin knapp ein Jahr her. Das Spiel wird neben einer PC-Umsetzung ebenfalls für die aktuellen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 entwickelt. Eine Veröffentlichung für Last-Gen-Konsolen schließt der Entwickler allerdings fürs Erste aus.

„Im Moment haben wir keine Pläne, das Spiel auf Xbox One oder PlayStation 4 zu veröffentlichen. Wir schließen diese Veröffentlichungen in der Zukunft jedoch nicht als eines der Post-Release-Szenarien des Spiels aus.“

Der Fokus auf die aktuellen Konsolen sowie den PC bringt natürlich seine Vorteile mit: Die Leistung des Titels muss nicht auf die alte Hardware angepasst werden. Für das Cross-Play sieht es gegenwärtig nicht gut aus. Es existiere zwar ein Build für ein Cross-Play-System, allerdings in einem sehr frühen Stadium.

„Cross-Plattforming ist in das Framework des Spiels integriert und wird zwangsläufig in der Release-Version oder im Laufe der Zeit erscheinen, aber Crossplay zwischen PC- und Konsolenspielern fehlt derzeit völlig und befindet sich in einem frühen Designstadium.“

Das Spiel wird zu seiner Veröffentlichung erst einmal mit der Unreal Engine 4 laufen. Nikitin hat bereits Pläne, das Grafikgerüst nach seiner Veröffentlichung auf die Unreal Engine 5 umzustellen.

„Es gibt Pläne, auf die Unreal Engine 5 umzusteigen, aber sie stehen derzeit nicht auf der Agenda. Unser aktuelles Ziel ist eine optimierte Release-Version, die durch die schiere Anzahl radikaler, wenn auch positiver Neuerungen in der Unreal Engine 5 gestört werden könnte. Wir haben uns entschieden, das Risiko nicht einzugehen, und nur die Zeit wird zeigen, ob diese Entscheidung richtig war.“

Das Spiel lässt sich am ehesten mit STALKER 2 Heart of Chornobyl vergleichen, allerdings spielt ihr in Pioner nicht alleine, sondern bildet Gruppen und Clans um euch durch die Welt zu kämpfen. Dies geschieht in üblicher MMORPG-Manier auf Online-Servern mit anderen Spielern. Neben Dungeons und Raids werden die Zonen für die Spieler-gegen-Spieler Areale ein zentraler Punkt im Fortschritt eures Clans sein.

Heute erschien ein neuer Trailer zu Pioner, welchen wir natürlich für euch verlinkt haben.