Mortal Kombat 1: Der erste Kombat Kast steht an

Am 6. Juli wird der erste Kombat Kast der Netherrealm Studios auf Twitch live starten und noch mehr Einblicke zu Mortal Kombat 1 gewähren.

Der Kombat Kast ist ein Live-Format, welches die Netherrealm Studios nutzen, um die Community auf dem Laufenden zu halten. In regelmäßigen Abständen habt ihr so live die Möglichkeit, den Entwicklern eure Fragen zu stellen, oder einfach zu schauen, wie der Stand des Spiels ist. So nutzt das Studio diese Möglichkeit immer wieder, um neue Charaktere oder Spielmodi zu präsentieren.

Die kommende Kombat Kast Episode wird ganz im Zeichen von Mortal Kombat 1 stehen, und hat nun einen festen Termin. Am 6. Juli startet der Stream auf dem Twitch-Kanal der Netherrealm Studios, um euch noch mehr Mortal Kombat 1 Action zu servieren.

Das Studio kündigte auf Twitter an: „Euer warten wird belohnt. Der erste Kombat Kast startet nächsten Donnerstag, den 6. Juli 10:00 Uhr PT / 12:00 Uhr CT. Diskutiert mit uns über Kameos, mit Gameplay zu Scorpion und Johnny Cage und mehr!“

Es dürfte also interessant werden, da bislang kein Gameplay zu den beiden Charakteren gezeigt wurde. Solltet ihr also Fragen haben, zückt die Tastatur und ab in den Chat mit euch.

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September und kann für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC (Steam/Epic Games) vorbestellt werden. Wer vorbestellt, erhält außerdem Zugang zur Mortal Kombat 1-Beta, die im August 2023 verfügbar sein wird.