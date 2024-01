AEW: Fight Forever: Toni Storm mischt das Kämpferfeld auf

THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’S Co., Ltd. haben den dreimaligen AEW Women’s World Champion Toni Storm und ihren Finisher STORM ZERO zur Liste der spielbaren Wrestler in AEW: Fight Forever hinzugefügt.

Schaut euch den beeindruckenden Champion Toni Storm hier im Ring in Fight Forever an:

The Storm is Coming (€ 11.99) ist erhältlich als einzelner DLC, als Teil des Season Pass 2 (€ 24.99) und als Teil der AEW: Fight Forever Bring the Boom! Deluxe Edition (€ 89.99).

Der vollständige AEW: Fight Forever Season Pass 2 enthält:

3 neue Wrestler

37 neue Move-Sets

60 neue Kleidungsoptionen

die neue „AEW Dynamite“-Arena

den “Beat the Elite”-Spielmodus

Die AEW: Fight Forever Bring the Boom! Deluxe Edition enthält:

AEW: Fight Forever (Hauptspiel)

9 zusätzliche Wrestler

eine Vielzahl neuer Move-Sets

60 neue Kleidungsoptionen

die neue „AEW Dynamite“-Arena

den “Beat the Elite”-Spielmodus

4 Minispiele

AEW: Fight Forever ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 59.99 erhältlich. Der DLC „The STORM is Coming!“ ist nun für Spieler auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich.