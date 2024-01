Like a Dragon: Infinite Wealth: Willkommen im Paradies mit Druski

Druski, bekannt für seine humorvollen Videos und seinen einzigartigen Content, zeigt euch heute weitere Aktivitäten, die ihr in Like a Dragon: Infinite Wealth als Spieler erleben könnt.

Ihr könnt in Like a Dragon: Infinite Wealth an exotischen Orten entspannen, extravagante Sachen kaufen, neue Skills erlernen, mit Freunden abhängen und eure persönliche Erfolgsgeschichte in diesem digitalen Paradies schreiben. Seht selbst: