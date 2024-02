Like a Dragon: Infinite Wealth: In Japan über 180.000 Mal verkauft

Wie Famitsu berichtet, hat sich Like a Dragon: Infinite Wealth in Japan schon zum Start in der vergangenen Woche großartig verkauft. Die meisten physischen Exemplare wanderten allerdings für die PlayStation 5 über die Ladentheke: 102.000 Einheiten gehen auf das Konto der PS5. 77.000 Einheiten können der PS4 angerechnet werden. Damit wurden allein für die PlayStation über 180.000 Exemplare verkauft.

In den japanischen Charts lag Like a Dragon: Infinite Wealth damit auf Platz 1 und 3, jeweils gefolgt von Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island für Nintendo Switch und Marvel’s Spider-Man 2 für die PS5. Erst auf Platz 5 landete TEKKEN 8 für die PS5. Auch Like a Dragon: The Man Who Erased His Name ließ der neue Titel hinter sich. Der Verkaufte damals zum Start 123.000 Einheiten. Yakuza: Like a Dragon schaffte es auf 156.000 Einheiten.

Daten für die Xbox liegen in der Auflistung unterdessen nicht vor, allerdings könnt ihr euch den gefeierten Titel natürlich für die Xbox Series X|S holen.