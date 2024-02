Jujutsu Kaisen Cursed Clash: Actionreicher Brawler für Xbox erschienen

Autor:, in / Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Europe hat heute Jujutsu Kaisen Cursed Clash, die erste Konsolen-Videospieladaption der Manga- und Anime-Serie Jujusti Kaisen, auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam veröffentlicht.

Im kraftvollen 3D-Action-Brawler lernen die Spieler, ihre verfluchte Energie zu beherrschen und mit ihren Lieblingscharakteren zu kämpfen.

Der Launch-Trailer:

Jujutsu Kaisen Cursed Clash bietet einen Einzelspielermodus, der die Fans durch die verrückte Action der ersten Staffel der Serie sowie des Anime-Films Jujutsu Kaisen 0 führt, in dem Yuji Itadori, Yuta Okkotsu und eine Reihe einzigartiger Zauberer die Menschheit im modernen Japan gegen Monster verteidigen, die als Flüche bekannt sind.

In den Multiplayer-Modi können die Spieler zwischen sechzehn ihrer Lieblingscharaktere wählen und in 2v2-Matches in privaten Online-Lobbys oder mit Fremden gegeneinander antreten, wobei sie intensive Fluchtechniken erlernen müssen, um mächtige Tag-Team-Angriffe und Kombos zu entfesseln.

Je mehr Kämpfe, desto stärker die Angriffe, die die Spieler freischalten, wenn sie die Stärke ihres Kämpfers erhöhen.

Mit seinen dynamischen Bewegungen und Animationen, mächtigen Angriffen und einer unverwechselbaren, serientreuen Ästhetik wird Jujutsu Kaisen Cursed Clash sowohl Fans der Serie als auch Neulinge auf der Suche nach explosiven Anime-Kämpfen begeistern.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash ist ab sofort digital und physisch erhältlich. Die Digital Deluxe und Ultimate Edition enthalten Jujusta 2024, das eigenständige Retro-Baseballspiel mit Teams ausJujutsu Kaisen, und den DLC „Hidden Inventory/Premature Death“.