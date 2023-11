Jujutsu Kaisen Cursed Clash: Neue Charaktere im Trailer vorgestellt

Autor:, in / Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Diese vier neuen Charaktere mischen die Konkurrenz ebenfalls in Jujutsu Kaisen Cursed Clash auf.

Der neuste Charakter-Trailer zu Jujutsu Kaisen Cursed Clash stellt gleich drei weitere Charaktere aus dem Kampfspiel vor.

Mit welchen Attacken Kento Nanami, Mahito sowie das Duo Eso und Kechizu die Konkurrenz ausschalten, zeigen die Szenen.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash erscheint für XBox Series X|S und Xbox One am 2. Februar 2024. Ihr könnt das Spiel in drei Editionen vorbestellen: