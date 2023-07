Jujutsu Kaisen Cursed Clash: Weitere Details und Einblicke

Bandai Namco Entertainment kündigte Jujutsu Kaisen Cursed Clash an, das auf dem beliebten Anime und Manga Jujutsu Kaisen basiert, wie wir bereits berichtet haben.

In dem 3D-Action-Brawler können Spielende ein Team aus den Jujutsu-Magie-Meistern und Flüchen zusammenstellen und deren mächtige Attacken und „Fluchtechniken“ in 2vs2-Kämpfen entfesseln. Jujutsu Kaisen Cursed Clash erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.

In Jujutsu Kaisen Cursed Clash können Spielende aus ihren Lieblingscharakteren 2er-Teams zusammenstellen und die Action der Anime-Serie, in der Protagonist Yuji Itadori und der restliche Cast die Menschheit gegen Monster, bekannt als „Flüche“, verteidigen, erneut erleben. Dabei bleibt das Spiel dem originalen Werk und dessen charakteristischer Ästhetik treu.

In den 2vs2-Kämpfen führen verschiedene Charakter-Kombinationen zu besonderen Synergien und Dynamiken, wenn die Figuren mächtige Tag-Team-Angriffe und -Kombos nutzen. Mit dem Abschließen von Kämpfen können Spielende das Level ihrer Kämpfer*innen erhöhen und somit immer stärkere Angriffe freischalten.

Nun hat Bandai Namco Entertainment erste Screenshots zum Spiel veröffentlicht, die ihr euch in der Galerie anschauen könnt:

Jujutsu Kaisen Cursed Clash wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) erscheinen.