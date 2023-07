Jujutsu Kaisen Cursed Clash: Neues Battle-Spiel von Bandai angekündigt

Autor:, in / Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Während der Anime Expo hat Bandai Namco Entertainment seinen Summer Showcase präsentiert und dabei bekannt gegeben, dass man an einem neuen Spiel arbeitet: Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

In Jujustu Kaisen Cursed Clash treten über fünfzehn Charaktere in spannenden 2 gegen 2 Kämpfen gegeneinander an.

Einen Trailer hat Bandai Namco gleich mitgeliefert: