EchoBlade: Trailer zur Veröffentlichung lässt aufhorchen

EchoBlade geht einen unkonventionellen Weg, euch durch seine Kerker und Verliese zu führen. Was optisch erst sehr dünn aussieht, entfaltet seine Magie auf einem anderen Weg, um euch in seinen Bann zu ziehen. Denn euer Held wird nicht den ganzen Kerker in seiner modrigen Pracht sehen können, da er blind ist. Damit verlässt er sich bei seinem Kampf zu Schild und Schwert, ganz auf sein Gehör und seine Fähigkeiten die Sinne zu schärfen.

Jedes Geräusch im Spiel, egal ob es die eigenen Schritte oder ein Rasseln einer Tür ist, wird in einem einzigartigen Stil dargestellt. Nur so ist es euch möglich, die Umgebung zu visualisieren und den tragischen Helden aus dem Kerker zu führen. Damit ihr die Übersicht nicht verliert, habt ihr die Möglichkeiten den Geräuschen Farbakzente zuzuweisen, um so eine optische Hilfe für euch zu erhalten.

Ab dem 05. Juli ist EchoBlade für die Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.