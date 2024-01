Schaut euch in acht neuen Videos Spielszenen aus dem Open-World-Action-RPG Like a Dragon: Infinite Wealth auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Wir zeigen euch in den ersten drei Videos Spielszenen aus unterschiedlichen Bereichen des Spieles und in weiteren fünf Videos könnt ihr die Story von Like a Dragon: Infinite Wealth genießen und inklusiver aller Zwischensequenzen anschauen. Weitere Videos sind schon vorbereitet und werden der Playlist schon bald hinzugefügt.

In Like a Dragon: Infinite Wealth wird die Geschichte rund um den tollpatschigen Protagonisten Ichiban Kasuga nahtlos fortgesetzt. Nachdem Ichiban auf alte Weggefährten trifft, die ihn mit höchst brisanten Informationen zu Arakawa und seiner Familie füttern, macht sich Ichiban auf den Weg auf die wunderschöne Insel Hawaii.

Neben einer traumhaft schönen Spielwelt erwartet euch ein immersives Spielerlebnis aufgrund detailgetreuer Nachbildung und massig Aufgaben und Missionen. In unserem Test zum idyllischen Drachen-Sequel könnt ihr euch mit weiteren Informationen zum Open-World-Action-RPG versorgen.

Like a Dragon: Infinite Wealth | Spielszenen aus dem Open-World-Action-RPG

Like a Dragon: Infinite Wealth | Weitere Spielszenen aus dem Action-RPG

Like a Dragon: Infinite Wealth | Spielszenen Part 3

Die nachfolgenden Videos zeigen euch die Story aus Like a Dragon: Infinite Wealth und können Spoiler enthalten:

Like a Dragon: Infinite Wealth | Willkommen bei Hello Work – Gameplay Part 1

Like a Dragon: Infinite Wealth | Kleider machen Leute – Gameplay Part 2

Like a Dragon: Infinite Wealth | Das Date – Gameplay Part 3

Like a Dragon: Infinite Wealth | Die Kündigung – Gameplay Part 4

Like a Dragon: Infinite Wealth | Die Ereignisse überschlagen sich – Gameplay Part 5

Like A Dragon: Infinite Wealth im Microsoft Store kaufen:

