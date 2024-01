Like a Dragon: Infinite Wealth: Aufzeichnung zum Pre-Launch-Stream

Wer möchte, kann sich hier den Pre-Launch-Stream zu Like a Dragon: Infinite Wealth noch einmal anschauen.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint morgen! Wer sich von dem Spiel überzeugen möchte, der sollte sich unbedingt unseren Like a Dragon: Infinite Wealth Test durchlesen. Das Spiel hat von uns eine 8.5 Wertung erhalten und somit zählt das neue Like A Dragon-Spiel zu einem der besten der Reihe.

Nun hat SEGA einen Pre-Launch-Stream zu Like a Dragon: Infinite Wealth abgehalten, dessen Aufzeichnung ihr euch hier anschauen könnt: