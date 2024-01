Intro

Im Januar 2020 wurde mit dem liebenswerten Ichiban Kasuga eine neue Generation der Yakuza-Spiele eingeläutet – nicht nur was den sympathischen Protagonisten anbelangt, sondern auch das langjährige Echtzeit-Kampfsystem erhielt mit dem siebten Teil eine ausgeklügelte Rundumerneuerung.

So wurden die zahlreichen Auseinandersetzungen nun rundenbasiert ausgetragen, was dem flotten Spielgeschehen einen weitaus höheren Taktikanspruch sowie strategische Tiefe verlieh.

Gemeinsam mit euren tapferen Verbündeten machtet ihr damals die Straßen von Isezaki Ijincho im Yokohama-Distrikt (un)sicher, stets auf der Suche nach eurem ehemaligen Patriarchen und Vaterfigur Arakawa, der euch bitterböse hintergangen und euch zum elendigen Sterben in der Gosse zurückgelassen hatte.

Getrieben von Hass, Wut und Rache stürzte sich Ichiban fast gar blindlings in ein spektakuläres Abenteuer, um die wahren Hintergründe des hinterhältigen Komplotts des Tojo-Clans aufzudecken und seinen ehemaligen Boss Arakawa zur Rede zu stellen. Eine unvorhersehbare Achterbahnfahrt der Gefühle nahm ihren Lauf…

Ziemlich genau drei Jahre später erscheint nun mit Like A Dragon: Infinite Wealth die langersehnte inhaltliche Fortsetzung des gefeierten Yakuza-Epos, das zugleich an die Ereignisse von Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name anknüpft.

