Like a Dragon: Infinite Wealth: Freude über Verkaufszahlen in Japan

Das Rollenspiel Like a Dragon: Infinite Wealth von SEGA erstaunt die Entwickler mit nie zuvor gesehenen Verkaufszahlen in Japan.

Trotz starker Konkurrenz läuft es bisher rund bei dem Yakuza: Like a Dragon Sequel, Like a Dragon: Infinite Wealth. Eine Million Verkäufe standen dem Spiel bereits in der ersten Woche zu Buche und es hat mit diesen Verkaufszahlen Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku und Publisher SEGA große Freude bereitet.

Diese Geschwindigkeit an Verkäufen hat Studio Director Masayoshi Yokoyama „noch nie zuvor erlebt“.

Laut Yokoyama verkaufen sich die Spiele der Reihe normalerweise eher langsam und über einen längeren Zeitraum, was er mit einer erwachsenen Playerbase, die: „keine Eile verspürt“, erklärt.

Besonders in Asien erfreut sich der Titel an starkem Andrang und hat in Japan in der Release-Woche sogar die beiden Vorgänger Yakuza: Like a Dragon und Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name um insgesamt knapp 300.000 Einheiten übertroffen.

Like a Dragon: Infinite Wealth wurde am 26. Januar für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht und führt euch neben bekannten Schauplätzen wie Japan dieses Mal auch erstmals nach Hawaii. Unseren Test zum Spiel könnt ihr euch hier durchlesen.