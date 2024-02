Like a Dragon: Infinite Wealth: 1 Million verkaufte Einheiten in 7 Tagen

In sieben Tagen nach Release verkaufte sich Like a Dragon: Infinite Wealth mehr als eine Million Mal.

SEGA freut sich, bekannt geben zu können, dass sich Like a Dragon: Infinite Wealth, der am 26. Januar 2024 veröffentlicht wurde, innerhalb der ersten 7 Tage weltweit eine Million Einheiten ausgeliefert und verkauft wurden. Es ist damit der am schnellsten verkaufte Titel der Reihe.

Die Zahlen basieren auf SEGAs interne Berechnungen, wonach die Verkaufszahlen durch die Gesamtzahl der an Einzelhändler ausgelieferten physischen Einheiten und der an Verbraucher verkauften herunterladbaren Einheiten auf allen Plattformen basieren.

Um die rekordverdächtige Verkaufsgeschwindigkeit zu feiern und sich bei den Spielern auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung zu bedanken, wird ein kostenloses T-Shirt-Set für Like a Dragon: Infinite Wealth zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel veröffentlicht.

Like a Dragon: Infinite Wealth ist ein RPG, das eine explosive Geschichte über den Pazifik erzählt. Zwei geliebte Charaktere stehen in diesem Abenteuer als Protagonisten im Rampenlicht – Chiban Kasuga, ein Mann, der sich noch einmal von seinem Tiefpunkt erhebt, und Kazuma Kiryu, der sich in seinen letzten Lebensjahren einer letzten Schlacht stellen muss.

In Like a Dragon: Infinite Wealth reisen Ichiban und Kiryu von Japan nach Hawaii und lassen die Spieler die fesselnde Geschichte, die fesselnden Charaktere, die lustigen Minispiele und die strategischen Kämpfe erleben!

Als neuester Titel der Serie bietet Like a Dragon: Infinite Wealth emotionale Dramatik sowie das neue Live Command RPG Battle System, das die Kämpfe strategischer und dynamischer macht als je zuvor. Mit neuen Jobs, verbesserten Anpassungs- und Trainingselementen und der bisher größten Karte der Serie, Honolulu City, wird es nie langweilig.